330.000 euro ondersteuning voor lokale sportclubs Rutger Lievens

14 december 2018

18u24 1 Aalst De stad Aalst besliste in haar laatste schepencollege om 127 subsidiedossiers voor sportclubs goed te keuren, goed voor 330.000 euro. “Met dit geld ondersteunen we allereerst de dagelijkse werking van onze lokale sportverenigingen”, zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V).

Het Aalsterse schepencollege beslist traditioneel in december over de uitbetaling van subsidies aan de lokale sportclubs. “Aan de vooravond van het Sportgala vielen 127 subsidiedossiers in de prijzen, voor een totale waarde van 330.000 euro. Duizenden sporters in Aalst bouwen dankzij deze subsidies aan een sportieve en gezonde toekomst”, zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V).

“De subsidieregelementen van de stad bezorgen de Aalsterse sporters dit jaar 330.000 euro aan middelen. Met dit geld ondersteunen we allereerst de dagelijkse werking van onze lokale sportverenigingen. Daarnaast is er een steuntje in de rug voor wie een eigen infrastructuur veiliger en duurzamer maakt en investeren we in de ontwikkeling van jong sportief talent. Als schepen van Sport ben ik enorm trots dat we met de Aalsterse kampioenen de sportieve toekomst van onze stad op die manier vorm geven”, zegt ze.

Professionaliseren

Sinds 2017 beschikken erkende Aalsterse sportverenigingen samen over 125.000 euro werkingssubsidies per jaar. Het ledenaantal, het technische kader en het aantal trainings- en wedstrijddagen zijn enkele parameters die bepalen hoeveel subsidies een erkende sportclub ontvangt. In totaal ontvingen 69 Aalsterse sportclubs werkingssubsidies van de stad.

“Onder impuls van Vlaanderen ontvangen Aalsterse sportclubs met een jeugdwerking sinds 2014, naast de klassieke werkingssubsidies, jaarlijks 72.500 euro impulssubsidies”, zegt ze. “Die middelen zijn bedoeld voor het professionaliseren van de sportactiviteiten van de jongste sportievelingen. Ook in de sportwereld is de jeugd de beste garantie op de toekomst. Met deze middelen krijgen 38 Aalsterse clubs de financiële zuurstof die nodig is om jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren aan te trekken.”

Sportinfrastructuur

Met investeringssubsidies voor infrastructuurwerken en duurzaam sportmateriaal helpt Aalst sportverenigingen een langetermijnvisie uit te voeren. “Veilige en duurzame accommodatie is een belangrijke pijler in dat toekomstplan. Met een maximum van 20.000 euro per dossier legt de stad één euro bij per euro die een club investeert in accommodatie of duurzame sportmaterialen”, aldus de schepen.

“De voorbije drie jaar investeerden we op deze manier met een publiek-private samenwerking 700.000 euro in de Aalsterse sportinfrastructuur. Dit jaar kregen twintig sportclubs de nodige middelen om kleedkamers te vernieuwen en douches te installeren, de heraanleg van speelterreinen te financieren en duurzame sportmaterialen te kopen”, aldus schepen Uyttersprot. “Als het ritme van deze geslaagde publiek-private samenwerkingen aanhoudt, behoren de aftandse accommodaties van sportverenigingen in onze stad binnenkort tot het verleden.”

