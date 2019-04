32ste dvd van carnaval Aalst nu verkrijgbaar Rutger Lievens

09 april 2019

11u43 0 Aalst De 32ste dvd van Aalst carnaval is klaar en verkrijgbaar. Op de dvd staat een terugblik op het carnaval van dit jaar.

“Het is een productie van AVP(vzw), met gezamelijke beelden van AVP(vzw) , TVOost , in samenwerking en op vraag van Stad Aalst”, zegt Freddy Herssens, al vele jaren de man van de carnavalsvideo’s en -dvd’s in Aalst. “Deze dvd is verkrijgbaar bij de dienst Toerisme op de Hopmarkt in Aalst en bij mij (Rozendreef 105 in Aalst)”, zegt Freddy.

Een dvd kost 20 euro.