31.988 wagens onder Hopmarkt in december 02u46 2

Met maar liefst 31.988 geregistreerde auto's gaat december 2017 de jaarboeken in als dé topmaand voor betalende voertuigen sinds de opening van het parkeergebouw in de zomer van 2013. "De laatste maand van het jaar is altijd de drukst bezochte. Dat geldt voor nagenoeg al onze parkings. Ook parking De Hopmarkt die pal in ons kloppend winkelhart ligt, trekt dan extra veel volk aan. Al deze auto's kunnen sinds enkele jaren ondergronds een plekje vinden. We kunnen het ons haast niet meer voorstellen dat dit plein vroeger volgeparkeerd stond. En gelukkig maar", aldus schepen van Openbare Werken en Stadsvernieuwing Ann Van De Steen (SD&P).





Schepen Dylan Casaer (SD&P) zegt dat er de laatste tijd hard gewerkt is aan een degelijk parkeerbeleid. "Kortparkeerders kunnen gratis terecht op één van onze gloednieuwe Shop & Go plaatsen of in de vernieuwde blauwe zone. Zij die er een shop(na)middag willen van maken, verwijzen we naar onze randparkings of betalende centrumparkings", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). (RLA)