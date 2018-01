30-tal 'shop & go'-plaatsen in centrum 02u33 0

Vanaf deze maand kan je gebruik maken van een 30-tal 'shop & go'-plaatsen in het centrum van Aalst. "In december en januari werden in het centrum van Aalst een 30-tal 'shop & go'-plaatsen ingericht. Op deze parkeerplaatsen kan je tussen 9 en 18 uur gedurende een half uurtje gratis parkeren





terwijl je een boodschap gaat doen. Je hoeft hiervoor geen ticket te nemen. De controle gebeurt aan de hand van sensoren in het wegdek. Deze sensoren registreren de aanwezigheid van een voertuig en versturen automatisch een signaal aan de parkeerwachters wanneer het half uur verstreken is", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). "Sta je er langer, dan loop je het risico een retributie te moeten betalen. Doordat niemand langer dan een half uur mag parkeren op deze plaatsen, is er ook meer kans om een vrije parkeerplaats te vinden."





Op de overige parkeerplaatsen in het centrum blijft de mogelijkheid bestaan om gebruik te maken van het gratis kwartier, mits je een ticket neemt aan de parkeerautomaat en dit achter je voorruit legt. Na 18 uur kunnen alle 'shop & go'-plaatsen ook door bewoners gebruikt worden. (RLA)