30% parkeerplaatsen Sint-Annawijk voor bewoners 31 januari 2018

Om de bewoners van de Sint-Annawijk en de wijk Molendreef/Marktweg meer parkeerkansen te geven, neemt de stad vanaf mei 2018 extra maatregelen.





"Zo kunnen bewoners hun wagen dichter bij huis parkeren en blijven er overdag ook voldoende plaatsen voor anderen vrij. Om de parkeerbehoefte van de bewoners op te vangen wordt ongeveer 30 procent van de parkeerplaatsen exclusief gereserveerd voor bewoners. De parkeervakken worden afgebakend met verkeersborden, waar je enkel mag parkeren met een geldige bewonerskaart. De andere plaatsen in de straat blijven gratis beschikbaar voor iedereen", zegt de stad. Om deze zones te kunnen inrichten, dient het parkeerregime in een aantal straten aangepast te worden. In de Korte Lindenstraat is er vanaf dan eenzijdig parkeren langs de zijde van de pare huisnummers. In de Regelsbruggestraat komt er geschrankt parkeren in het wegvak tussen de Afspanningstraat en Sluisken/Molendreef en eenzijdig parkeren langs de zijde van de pare huisnummers in het wegvak Afspanningstraat-Gentsesteenweg. Het nieuwe mobiliteitsplan voorziet in een 300-tal parkeerplaatsen die exclusief zijn voorbehouden voor bewoners. (RLA)