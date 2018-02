30 jaar Groen in gemeenteraad 20 februari 2018

02u53 0

De partij Groen zit 30 jaar in de gemeeteraad en dat wordt op 3 maart gevierd. Het feest vindt plaats in zaal Chopin in Aalst en start rond 17.30 uur. "We gaan gezellig feesten met huisgemaakte tapas. We vieren 30 jaar Groen in de gemeenteraad in aanwezigheid van oud-raadsleden. Onze huiskoks serveren diverse hapjes uit de wereldkeuken, ook ruim vegetarisch aanbod", zegt Groen Aalst. Een tapa kost 2 euro, kaarten te verkrijgen bij de leden of via aalst@groen.be. (RLA)