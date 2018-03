30 jaar Groen in gemeenteraad 09 maart 2018

02u42 0

De partij Groen heeft 30 jaar vertegenwoordigers in de Aalsterse gemeenteraad en heeft dat gevierd met tapas in zaal Chopin. Oud-gemeenteraadsleden van Groen of Agalev kwamen langs. Luc Van Lierde was in 1988 het eerste raadslid voor Groen in de gemeenteraad. Ook Els Keytsman van Unia, Joos Callebaut en Lucette Callebaut kwamen langs. De huidige raadsleden Fatma Yildiz en Andreas Verleysen hopen samen met lijsttrekker Lander Wantens opnieuw een aantal vertegenwoordigers in de gemeenteraad te loodsen bij de komende verkiezingen.





(RLA)