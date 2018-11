30 garageboxen onbereikbaar door werken. “Buurtbewoners wisten van niks” Rutger Lievens

13 november 2018

14u04 2 Aalst Buurtbewoners van de Gentsestraat in Aalst konden deze voormiddag plots hun garage niet meer uit. Voor de uitgang van de garageboxen waren werken aan de nutsleidingen bezig. “Niemand was daarvan op de hoogte”, zeggen ze verontwaardigd.

De arbeiders zeggen dat ze in de brievenbussen in de straat briefjes hebben achtergelaten met info over de werken. “Niets van”, zegt Karel De Bruecker. “De buurtbewoners wisten van niks. Een buur kon voor 6 uur nog buitenrijden, maar hij was de laatste. De andere auto’s staan al een hele dag vast. En dat zonder te verwittigen”, foetert De Bruecker.

De aannemer beloofde rond de middag dat de auto’s vandaag nog zouden naar buiten kunnen, maar voorlopig is dat niet het geval.