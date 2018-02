30 carnavalsgroepen gestopt na invoering numerus clausus FEESTCOMITÉ VERWACHT VLOTTERE STOET RUTGER LIEVENS

06 februari 2018

02u32 0 Aalst Het Feestcomité verwacht dat de carnavalsstoet veel vlotter zal verlopen dan de voorbije jaren. De reden is simpel, er doen ten opzichte van vorig jaar 30 carnavalsgroepen minder mee. Het aantal vaste groepen daalde van 80 naar 75 en het aantal losse groepen zakt van 214 naar 189. Door de numerus clausus worden de gestopte groepen dit jaar niet vervangen door nieuwe.

De carnavalsstoet die uitloopt tot zondagavond 22 uur, soms later, in carnavalskringen is het al jaren een onderwerp van discussie. Dus werd op aansturen van Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen een akkoord bereikt tussen de vaste en de losse carnavalsgroepen. De invoering van de numerus clausus was een feit, een duur Latijns woord om te zeggen dat als er een groep stopt geen nieuwe groep zijn plaats mag innemen in de stoet.





Het effect is er al, de carnavalsstoet van 2018 zal 30 groepen minder tellen dan die van 2017. Het voorbije jaar stopten vijf AKV's, de zogeheten vaste groepen: De Sjattrellen, Wadesdavoriet, Schiefgoddeweg, Bekanst Op De Bolje en De Smauk Es Ter Af. Uit cijfers die door de stad Aalst verspreid worden bleken er vorig jaar 214 losse groepjes te zijn. Dat aantal zakt nu naar 189. De cijfers werden bekendgemaakt door blogger Carnavalskoentje, maar sommigen trokken die in twijfel. "Ze kloppen wel", zegt voorzitter van het Feestcomité Dirk Verleysen. "Minder carnavalsgroepen betekent hopelijk een vlottere stoet. Voor het publiek is het niet aangenaam om te moeten wachten op een stoet die om 21 uur nog niet volledig over de Grote Markt gepasseerd is. Dat is zes uur stoet dan hé, dat is voor iedereen lang", zegt Dirk Verleysen.





Duopresentatie

"Met het Feestcomité doen we nog meer inspanningen om de stoet vlotter te maken. De doortocht over de Grote Markt moet vlotter. Er komt een duopresentatie en we zullen ook naar de groepen toegaan om ervoor te zorgen dat ze niet treuzelen voor ze de Grote Markt op komen."





Ondertussen heeft de vereniging van Losse Groepen, die 116 van de 189 groepen vertegenwoordigd, laten weten dat de numerus clausus goed is voor één keer. "Het gedogen van de numerus clausus geldt enkel voor 2018", zegt Jan Louies van carnavalsgroep Noig en het bestuur van De Losse Groepen. "De algemene vergadering van de Losse Groepen heeft dat goedgekeurd voor 2018, maar er was daar bijlange geen unanimiteit over in de stemming. De algemene vergadering van oktober heeft een eventuele numerus clausus voor 2019 en de volgende jaren unaniem verworpen", zegt Louies.





Volgens Jacquy De Pauw van De Losse Groepen weer je door de numerus clausus nieuw jong bloed uit de stoet. "Op lange termijn is dat niet goed. Het is goed, we zullen het één jaar gedogen. Volgens ons is het vooral in het economisch belang van de vaste groepen met hun grote budgetten. Een gemiddeld budget van zo'n groep bedraagt 30.000 euro. Vermenigvuldig dat met 80 en je zit bijna aan 2,5 miljoen euro dat die carnavalsgroepen moeten bij elkaar zien te sprokkelen. Die krijgen hun budget niet meer rond en het komt hen goed uit dat er dan minder groepen zijn om de koek onder te verdelen", zegt De Pauw.





Evaluatie

Dirk Verleysen wil eerst de stoet laten passeren vooraleer de discussie over de numerus clausus opnieuw te voeren. "We zullen na carnaval samenzitten met alle stakeholders en evalueren", zegt hij.