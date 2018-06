287 bestuurders rijden te snel 21 juni 2018

De politie van Aalst heeft bij een grootscheepse verkeerscontrole een pak overtredingen vastgesteld. Ze maakten hierbij ook gebruik van de ANPR-camera. Er werd op vier plaatsen gecontroleerd.





In totaal werden 1844 voertuigen aan een snelheidscontrole onderworpen in de Brusselsestraat en het Wijngaardveld. 287 bestuurders reden hierbij te snel en zullen een boete in de bus krijgen. Daarnaast werden ook 240 bestuurders onderworpen aan een pretest op alcohol. Een bestuurder blies hierbij positief en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen.





Een andere bestuurder werd onder invloed betrapt terwijl hij al een rijverbod had. Twee bestuurders, waarvan een jonge bestuurder, bliezen in de alarmfase. Een bestuurder testte ook positief op verdovende middelen, dit in het bijzijn van zijn drie kinderen die niet vastgeklikt waren.





De politie stelde ook tal van andere overtredingen vast. Tien bestuurders droegen hun gordel niet en vijf andere chauffeurs waren bezig met de gsm achter het stuur. Verder werden er nog enkele kleine overtredingen vastgesteld in verband met keuring en het niet dragen van beschermende kledij op de motor. Tot slot werden er ook nog 74 gas-boetes uitgedeeld voor parkeerovertredingen. (KBD)