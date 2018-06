282 sluikstorters geïdentificeerd 04 juni 2018

02u41 0

Er werden volgens burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) dankzij de mobiele camera's al 476 sluikstorten onderzocht en 282 daders geïdentificeerd. "We voeren de strijd tegen sluikstorten op", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Het gaat om een kleine groep die onze charmante stad besmeurt. We willen dit echt een halt toeroepen. De stad Aalst zet mobiele camera's in om sluikstorters te betrappen. Veel details kunnen we daar niet over kwijt, want het gaat om lopende onderzoeken", zegt de burgemeester. "Onze diensten zijn hier intensief mee bezig. Sluikstorten worden gestockeerd, gefotografeerd en doorzocht. De mensen van de werkhuizen en de politie gaan echt met een pincet door het afval, om de identiteit van de sluikstorters te achterhalen."





(RLA)