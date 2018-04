278 Aalsterse CurieuzeNeuzen 26 april 2018

In Aalst zullen in totaal 278 CurieuzeNeuzen-meetpunten in het straatbeeld verschijnen.





"CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk burgerproject dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart wil brengen. 20 000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen krijgen de kans om de luchtkwaliteit te meten. Dit gebeurt door een eenvoudige meetopstelling op te hangen aan een raam van hun woning, appartement of gebouw op de eerste verdieping", zegt de stad Aalst. "Gedurende de volledige maand mei wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer", aldus de stad.





Om meer concrete en wetenschappelijke geanalyseerde meetgegevens te bekomen, schreef de stad Aalst 30 gebouwen in, waarvan er 27 werden geselecteerd. Zaterdag 28 april 2018 worden alle meetpunten opgehangen. In Aalst zullen in totaal 278 meetpunten in het straatbeeld verschijnen. Eind september 2018 volgen dan de resultaten van de meetpunten.





(RLA)





