27-jarige drugsdealer gevat in Aalst Koen Baten

10 april 2019

15u08 4

De Aalsterse politie heeft maandagavond omstreeks 20 uur een drugsdealer gearresteerd in de De Gheeststraat in Aalst. Het gaat om een 27-jarige man met de Algerijnse nationaliteit zonder een gekende woon- of verblijfplaats in ons land. De man werd opgemerkt toen hij zwalpend over de rijbaan liep. Hij bleek een aanzienlijke hoeveelheid drugs bij zich te hebben. Hij wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van het dealen van drugs. Het parket vraagt om de aanhouding van de man.