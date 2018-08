25-jarige man neergestoken in café in Aalst, slachtoffer in levensgevaar Dader riskeert vervolging tot poging moord. Ook slachtoffer van vrijheid beroofd. Koen Baten

14 augustus 2018

20u21 679 Aalst In de Sint-Janstraat in Aalst is rond 17.15 uur gisteravond een 25-jarige man van Syrische afkomst in de rug neergestoken in café 'Den Den'. De man vluchtte het café binnen om zich te beschermen nadat hij in een ruzie met de dader verwikkeld geraakt was op een appartement in de omgeving. Een fietsbrigade van de Aalsterse politie kon de dader arresteren. Het gaat om O., een 27-jarige Syriër die vlakbij het café woonde. Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. "Het slachtoffer kwam hier plots bebloed binnen lopen en werd even later neergestoken", vertelt een 37-jarige getuige die in het café aanwezig was.

De ruzie tussen de dader en het slachtoffer vond plaats iets rond 17.00 uur in de omgeving van de Sint-Janstraat in Aalst. In een appartement raakten de twee, die elkaar zeker kennen, betrokken in een woordenwisseling. Hierbij werden vermoedelijk enkele rake klappen uitgedeeld waardoor het slachtoffer de straat op vluchtte. Hij werd achtervolgd met een mes door de dader. Aan het café ging de ruzie uiteindelijk verder. Op dat moment waren er een zevental personen in het café aanwezig. "Een van de twee personen was al ernstig bebloed toen hij aan het café toekwam", vertelt de getuige die liever anoniem blijft. "Hij nam een houten balk en kon daarmee de dader een duw geven. Toen kwam hij naar binnen gelopen en nam hij een stoel vast om zich te beschermen", klinkt het.

O. slaagde er toch nog in om met het mes een diepe steekwonde in de rug uit te delen, waarop het slachtoffer hevig begon te bloeden en op de grond terecht kwam. "Een andere bezoeker in het café kon de dader intussen wegtrekken, waarop die het op een lopen zette." Hij liep zijn appartement binnen om het mes daar achter te laten en kwam enkele seconden later terug naar de plaats van de feiten. "Hij begon toen enorm hard te huilen en nam het gezicht van het slachtoffer vast. Vermoedelijk gebeurde de steek in een opwelling van woede", zegt de getuige.

De politie kwam ter plaatse en kon de dader meteen arresteren. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en verkeert op dit moment nog altijd in levensgevaar. Het motief voor de ruzie is nog onduidelijk. Mogelijks speelt het zich af in de relationele sfeer. Het parket is ter plaatse om een afstapping te doen.

"Het is wel duidelijk dat de twee bekenden waren voor elkaar", zegt Aalsters burgemeester Christoph D'haese. "Enkele getuigen hadden gezien hoe het slachtoffer op straat achtervolgd werd met een mes. De ruzie ontstond niet in het café, maar werd waarschijnlijk gebruikt als vluchtroute en om bescherming te zoeken", klinkt het. "Gelukkig waren onze diensten snel aanwezig om de man te neutraliseren", aldus D'haese.

De buurman van O. is enorm geschrokken van de zware feiten. "Hij was altijd bijzonder vriendelijk en zei altijd goeiendag als ik hem zag", zegt buurman Kristof (35). "Ik had nooit problemen met hem, en als er een probleem was kon ik er met hem altijd over spreken en lette hij hier ook op." De man woonde er al een hele tijd samen met een vriend. "Ik ben echt enorm onder de indruk. Ik had nooit verwacht dat hij tot zoiets in staat zou kunnen zijn. Ik heb zelf geen idee wat er zich afgespeeld heeft. De man had een job en hield zich niet bezig met duistere zaken", klinkt het.

Het parket communiceerde vandaag over de steekpartij in de Sint-janstraat. "De ruzie tussen twee mannen van Syrische nationaliteit ontaarde na wederzijdse slagen in een steekpartij", aldus Eva Brantegem. "De verdachte werd gearresteerd en zal morgen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter wegens poging moord. Ook het slachtoffer werd van zijn vrijheid beroofd en zal verhoord worden wanneer dit mogelijk is. In het belang van het onderzoek geven we niet meer details vrij over het incident", besluit Van Brantegem.