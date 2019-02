25-jarige drugsdealer aangehouden na fouille en huiszoeking door politie Koen Baten

04 februari 2019

Een jongeman werd zondagmorgen rond 9 uur opgemerkt terwijl hij verdachte handelingen uitvoerde in het centrum van Aalst. De politie controleerde de man en hij bleek in het bezit te zijn van vijftien xtc-pillen, 128 gram speed en een som geld. Daarna werd ook nog een huiszoeking gehouden in zijn woning, waar ook nog bijkomend materiaal werd aangetroffen. De man werd opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. De twintiger uit Aalst is goed gekend bij politie en justitie. Hij werd aangehouden op verdenking van drugshandel.