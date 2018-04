25 jaar Topdag 05 april 2018

De Topdag Erembodegem viert op 15 april zijn 25-jarig bestaan. "De dekenijen Dorp en Hogeweg Erembodegem zetten de jubileumeditie extra in de verf met een feestelijk programma", kondigt de stad Aalst aan. "Op 15 april vindt de 25ste editie van de Topdag in Erembodegem plaats. Een jubileumeditie dus en dat willen de stad en de handelaars niet zomaar laten passeren. Speciaal voor deze feesteditie zijn er 25 leuke activiteiten gepland. Een Schotse doedelzakband, een taartenfestival, een geurenfestival, flierende fluiters, cocktail- en mocktailbars, dansinitiaties, ballonplooiers, kindergrime en racesimulator games mag je verwachten op zondag 15 april", aldus de stad. "Naar jaarlijkse traditie vormen de kevers en de mini's een erehaag in de winkelstraten. Vanaf 13.30 uur zijn er optredens en is er kermis. De winkeliers verwennen klanten met bijzondere kortingen, acties en proeverijen. Vanaf 19 uur neemt dj Zaki iedereen mee tijdens de swingende 'Summer of '68 party'." (RLA)