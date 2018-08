24ste editie van Casa Del Mundo Rutger Lievens

30 augustus 2018

15u55 1 Aalst Op zondag 2 september vindt Casa Del Mundo op de Oude Vismarkt in Aalst. Het is de 24ste editie van het kleurrijke dans- en eetfeest.

Dit jaar is het thema van Casa del Mundo 'duurzame ontwikkelingsdoelen'. "Die werden drie jaar geleden door de leden van de Verenigde Naties, dus ook door België, goedgekeurd. Ze zijn ambitieus en van cruciaal belang voor de mensheid en de planeet. Bestrijden van armoede, zorgen voor schone lucht, duurzame steden, acties tegen de klimaatopwarming… Het zit er allemaal in en nog veel meer. Op Casa del Mundo leren we ze beter kennen, op een vrolijke en feestelijke manier", zegt Rik Van Woensel van de Raad voor Internationale Samenwerking.

10 jaar fairtradegemeente

Aalst is tien jaar fairtradegemeente en ook daar is aandacht voor. "Op onze Wereldmarkt vind je traditioneel heel wat fairtradeproducten. De Wereldwinkel brengt er zijn waren aan de man en je kan in de bubbelstent bij een glaasje fairtradeschuimwijn volop genieten van de muziek op de Oude Vismarkt", zegt Rik. "Twee nieuwe 'fairtrade-ambassadeurs' worden in de bloemetjes gezet: Ingrid Van Geit, die al enkele jaren de bubbelstent open houdt, en wijnkenner Kerim Helaut. Zondagnamiddag vertellen ze waarom ze fairtrade belangrijk vinden."

Vanaf 12 uur is iedereen welkom op de Oude Vismarkt. Meer info op www.casadelmundo.be.