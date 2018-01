246.478 euro voor Levensloop 02u25 0 Repro Rutger Lievens

Levensloop heeft in Aalst 246.478 euro opgebracht. Dat werd in de studio's van Stadsradio Goeiedag bekendgemaakt. "Tijdens het weekend van Levensloop werd al een voorlopig bedrag bekendgemaakt, maar daar is nog een flinke schep bovenop gekomen. Het gigantische bedrag gaat integraal naar de Stichting tegen Kanker", zeggen de organisatoren. "Dit jaar viel de stad Aalst ook in de prijzen en werd het door Stichting tegen Kanker uitgeroepen als eerste Belgische 'Levensloopstad'. Een erkenning voor de schitterende samenwerking tussen de stad Aalst en Levensloop Aalst. De Aalstenaars hebben een groot en sociaal hart. Deze erkenning van Stichting tegen Kanker doet ons deugd en de prijs verdient een mooie plaats in het stadhuis", zegt schepen Dylan Casaer (SD&P).





(RLA)