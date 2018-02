24 uren van de Cimorné levert 30.617 euro op 23 februari 2018

De '24 uren van de Cimorné' in Aalst hebben 30.617 euro opgebracht. Dat is een pak meer dan vorig jaar, toen werd er op 24 uur tijd 10.151 euro opgehaald. De cheques gaan naar twee goede doelen uit Aalst: vzw De Vlier en vzw Shelter. "In totaal werd er 414 kilometer gefietst op de houten piste van Cimorné ten voordele van het goede doel, en dat heeft zijn effect niet gemist: de 24-uren leverden dit jaar liefst 30.617 euro op", zegt Tom Calloens van De Fietserij. "We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde actie voor De Warmste Week."





(RLA)