23-jarige onderneemster heeft eigen handtassenmerk én evenementenbureau Rutger Lievens

27 november 2018

15u19 0 Aalst Amper 23 jaar oud is Amélie Opsomer uit Erembodegem, maar de handtassen van haar merk Frontrowbags zijn erg populair. Ze zijn zo gegeerd dat de handtassen van Amélie nu in Italiaanse en Spaanse winkels liggen. Op haar 19de begon ze als studente met ondernemen.

Amélie Opsomer is een oud-leerling van DvM Humaniora in Aalst en volgde er de richting Economie. “Na mijn secundair onderwijs ging ik naar de universiteit van Gent om er Handelswetenschappen te studeren. Eerlijk gezegd, ging ik nauwelijks naar de les en verveelde ik me. Dus toen in september van het tweede jaar het project Durf Ondernemen werd opgestart voor student-ondernemers was ik superblij. Samen met nog een paar anderen was ik op mijn 19 jaar de eerste student-ondernemers van de unief van Gent”, vertelt Amélie.

A Point Events

Op haar 19de startte ze het evenementenbureau A Point Events. “Ik had geen zin om vier jaar te studeren en vier jaar te wachten tot het leven echt kon beginnen. A Point Events run ik vandaag de dag nog altijd en in de beginperiode deed de unief veel beroep op mij. De universiteit van Gent deed beroep op haar eigen student-ondernemers. Ook in mijn netwerk waren er direct veel mensen die erin geloofden en dus beroep op mijn evenementenbureau deden. Heel leuk voor een jonge onderneemster”, zegt ze.

Twee jaar geleden startte ze met een medestudente een handtassenlijn. “Frontrowbags was een enorme hit van in het begin. Op twee maanden tijd verkochten we 600 handtassen. Het bedrijfje blijft groeien en ik ontdek nu de Italiaanse en Spaanse markten. Sinds september liggen de handtassen in Italiaanse winkels, onder meer in Rome, en in Spanje zijn er ook verkooppunten. In België zijn er ondertussen 35 verkooppunten”, zegt Amélie.

Passie

Wat brengt de toekomst? De wereld veroveren met haar handtassenmerk of toch met events? “Ik zou toch willen focussen op mijn eerste liefde: events. Dus als je mij vraagt waar ik de komende jaren echt wil mee verderdoen dan zeg ik A Point Events. Frontrowbags is een succes, maar mijn passie ligt toch meer bij events”, zegt Amélie.

Daarom zoekt Amélie dus iemand die passioneerd is door handtassen en ondernemen. “Die wil ik op termijn Frontrowbags cadeau doen. Gratis, zodat ik me weer kan concentreren op events. Ik wil het groeiend bedrijf graag doorgeven aan iemand die ambitie heeft en gepassioneerd is in de mode. Liefst van al een jonge ondernemer met veel goesting”, zegt Amélie.

Geïnteresseerden kunnen mailen naar amelie@front-row.be.