23.100 euro voor Aalstenaars die zich inzetten voor India, Mexico, Congo en Rwanda Rutger Lievens

11 april 2019

15u22 2 Aalst Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft 74 organisaties een subsidie verleend om een project te realiseren in het Zuiden en daar zijn enkele Aalsterse initiatieven bij.

“Vanuit Aalst zijn vier initiatieven bij de gelukkigen. Ananda uit Erembodegem ontvangt 4.099 euro voor een project dat ondersteuning biedt aan HIV/Aids-besmette kinderen en vrouwen in Tamil-Nadu (India). Edhuca Aalst krijgt 3.000 euro voor een project rond mensenrechteneducatie in het Mexicaanse Queretaro”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V). “Kalasi uit Gijzegem wordt beloond met 8.000 euro voor het installeren van zonnepanelen in een scholengemeenschap in Congo en eveneens 8.000 euro is er voor de Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus uit Erembodegem voor het uitbouwen van een netwerk van professionelen, ouders en middenveld rond deze ziektes in Rwanda.”

“De projecten moeten een betere levenskwaliteit nastreven op vlak van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, voedselzekerheid en zo meer, maar ook op vlak van bijvoorbeeld democratische inspraak”, aldus gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V).