21-jarige bestuurder krijgt geldboete voor zware snelheidsovertreding Koen Baten

03 december 2018

16u46 0

Igor V.G. uit Roosdaal is door de politierechtbank in Aalst veroordeeld tot een zware geldboete en rijverbod na een fikse snelheidsovertreding. De man reed maar liefst 181 kilometer per uur op de autosnelweg in Aalst. “Ik had net een nieuwe wagen gekocht, en wou deze eens uitproberen", aldus V.G. “Domme beslissing, maar ik heb mijn les wel geleerd”, aldus de jongeman. “Als je snel wil rijden doe je dit beter op privéterrein of op een circuit, maar niet gewoon op de openbare weg", aldus politierechter Mireille Schreurs. Het leverde de man een geldboete op van 480 euro en een rijverbod van twee maanden.