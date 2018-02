2018 is hét jaar van Geloeif Mè Goed 13 februari 2018

2018 is het jaar van Geloeif Mè Goed. Gewoonweg alles lijkt te lukken voor de kleine groep. Begin 2018 sloten de carnavalisten een overeenkomst met schuldeisers na een brand aan hun praalwagen, een dossier dat aansleepte sinds 2004. Op carnavalsmaandag wonnen ze in de categorie van de klein groepen. Geloeif Mè Goed wist bij de kleine groepen te overtuigen met hun thema 'Operausje Koekoek', een verwijzing naar de vele politici die opduiken in het verkiezingsjaar 2018. "We kunnen eindelijk een streep trekken onder het verleden", zeggen de carnavalisten, waarvan een derde betrokken was bij de brand. "Er komen steeds meer nieuwe leden bij, laat dat de start zijn van een nieuw elan voor de groep." De tweede plaats bij de kleine groepen gaat naar Dest - Goe Schief, die vluchteling Adam meenam in de stoet. Nèm na! - van het carnavaleske Monopolyspel - werd derde.