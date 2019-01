20-tal Syrische christenen via humanitair visum naar Aalst Rutger Lievens

18 januari 2019

09u16 0 Aalst Eind 2016 zijn er in zo’n 20 Syrische christenen aangekomen in Aalst via een humanitair visum. Konstantin Al Chammas, de spreekbuis van de christelijke gemeenschap in Aalst stelde de lijsten samen. Hij is lid van N-VA.

“Mensen kwamen me vragen om hun moeder of hun zussen naar hier te halen, omdat ze in nood waren”, vertelt hij. “Ik heb een lijst samengesteld en die via een tussenpersoon aan het kabinet van ex-staatssecretaris Theo Francken bezorgd.”

Wie die tussenpersoon is, wil hij niet kwijt. “Ik heb hem discretie beloofd. Hij wilde geen media-aandacht, dat zou alleen maar afgunst en kritiek veroorzaken.” Een aantal maanden later kreeg hij het nieuws dat de mensen konden overkomen.

Hij benadrukt dat hij nooit geld heeft ontvangen. “Het nieuws over Melikan Kucam heeft me gechoqueerd”, zegt hij. “Ik leerde hem begin vorig jaar kennen. Afgelopen zomer kreeg ik telefoon van Syrische families in Zweden en Nederland, omdat ze geruchten hoorden dat je bij hem visa kan kopen. Ik heb hem daarmee geconfronteerd op een vergadering, maar hij ontkende alles.”