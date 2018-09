20 jaar chiro Atrejoe Rutger Lievens

07 september 2018

10u18 0 Aalst Chiro Atrejoe blaast 20 kaarsjes uit. Binnenkort geven ze het startschot van hun twintigjarig bestaan met hun #atrejoe20j op zaterdag 29 september.

"Chiro Atrejoe viert dit werkjaar hun twintigjarig bestaan. In 1999 werd deze Chiro opgericht als een sociaal project voor kinderen uit de buurt. Het begon allemaal met slechts één zomerkamp maar ondertussen zijn ze geëvolueerd naar een volwaardige Chirowerking met een bivak, twee weekends en minstens een maal per maand een werking op zaterdagnamiddag", zegt chiro Atrejoe.

“We zijn heel blij dat we ondertussen een vaste waarde zijn geworden onder onze leden en binnen Chiro Gewest Aalst. Natuurlijk hebben we nog veel ruimte om te groeien en zijn meer leden altijd welkom. Ledenwerving is dan ook onze grootste uitdaging naar de toekomst toe", klinkt het.

Feestjaar

Chiro Atrejoe bestaat dit werkjaar 20 jaar en dat kunnen ze niet zomaar voorbij laten gaan. Binnenkort geven ze het startschot van hun twintigjarig bestaan met hun #atrejoe20j op zaterdag 29 september. "Geïnteresseerde kinderen zijn welkom. Rond 14 uur kan je meespelen met de leiding en kennismaken met het Chiro-leven. Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, buren en andere compagnons kunnen terwijl genieten van het streekbierencafé dat doorlopend open is", zegt de chiro. "Als afsluiter haalt Chiro Atrejoe hun beste zangtalent boven voor de zangstonde om 20 uur.

Contactgegevens

- E-mail: chiroatrejoe@gmail.com

- Telefoon: 0497 91 70 58

- Adres: Dokter De Moorstraat 104, 9300 Aalst

- Postadres: Kleistraat 89a, 9320 Erembodegem

- Op Facebook en Instagram: chiro_atrejoe