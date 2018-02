20 jaar cel voor man die ex wilde vermoorden GEEN STRAFVERMINDERING IN BEROEP VOOR ADEM A. (35) JEFFREY DUJARDIN

17 februari 2018

02u47 0 Aalst De 35-jarige Adem A. uit Aalst heeft van het hof van beroep 20 jaar cel gekregen - de maximumstraf - nadat hij op 23 oktober 2015 zijn ex-vriendin neerschoot op haar oprit in Geraardsbergen. De man bleef ontkennen dat hij de vrouw wilde vermoorden. "Hij wilde haar enkel schrik aanjagen en zijn spullen terugvragen", aldus de advocaat van de dader.

Adem en slachtoffer Christine D. hadden tussen maart 2014 en oktober 2015 een relatie, waarbij A. bij haar inwoonde in Geraardsbergen. De vrouw verbrak een week voor de feiten de relatie, nadat haar vriend avances zou hebben gemaakt bij haar dochter.





Volgens zijn advocaat, Katrien Van der Straeten, wilde de dochter wraak nemen op Adem A., omdat hij de relatie tussen haar en haar vriend niet goedkeurde. "Toen ze zoenend in zijn café stonden, heeft hij de vriend buitengezet omdat hij dat niet gepast vond. Enkele dagen later is de dochter naar haar moeder gestapt met het verhaal dat A. seksuele avances bij haar had gemaakt", klinkt het bij de verdediging.





Sms'jes

De week erop bleef A. zijn ex-vriendin bestoken met sms'jes en telefoons. Tot hij op 23 oktober gewapend naar het huis van Christine D. trok en haar 's avonds opwachtte in de struiken. Toen de vrouw met de auto aankwam, vuurde hij onmiddellijk een eerste kogel af. Die raakte haar in de arm. Ze reed verschrikt achteruit, waarop A. nog een tweede keer vuurde. Een kogel boorde zich in het lichaam van de vrouw. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde.





Depressie

Zijn advocate betwistte in beroep de intentie om te doden. Het openbaar ministerie vond dat een vreemde stelling. "Hij heeft van dichtbij geschoten, maar wilde haar niet doden? Wanneer ze probeerde te vluchten en met haar wagen tegen een paal reed, besloot hij om nogmaals te schieten. Bovendien vielen drie andere kogels op de grond. Gelukkig maar, of het had veel erger kunnen aflopen", aldus de procureur-generaal.





Adem A. had op 18 oktober 2015 zelfs al aangekondigd dat hij de vrouw zou vermoorden. "Ik zat in een depressie en was mezelf niet. De straf moet toch verzacht kunnen worden, zodat ik nog een toekomstperspectief heb?", vroeg A. in beroep.





Geen mildere straf

Het hof van beroep in Gent oordeelde, net als de rechtbank van Oudenaarde, dat de man wel degelijk de intentie had om zijn ex te doden, met een vooraf beraamd plan. Voor de moordpoging en de bedreigingen zag het hof dan ook geen ruimte voor een mildere straf en bevestigde daarom de twintig jaar cel.





De burgerlijke partij was niet langer betrokken bij de zaak in beroep. "Er was enkel beroep op strafrechtelijk gebied, wij waren geen partij meer. Het vonnis van voor de correctionele rechtbank, was voor ons definitief. Voor mij is het natuurlijk een opluchting dat de zaak in beroep hen geen winst heeft opgeleverd", zegt meester Van Hende, die het slachtoffer bijstond bij de correctionele zaak.