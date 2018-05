20 bestuurders betrapt met glas te veel op 28 mei 2018

De politie van Aalst heeft in de nacht van zaterdag en zondag gecontroleerd op het gebruik van alcohol in het verkeer. Daarbij werden 501 bestuurders onderworpen aan een pretest. Hiervan moesten er 37 bijkomend gecontroleerd worden omdat de snuffelaar een indicatie van alcohol aangaf. Daarvan bleken maar liefst 20 bestuurders onder invloed van alcohol te zijn. Negen bestuurders moesten onmiddellijk 179 euro betalen en de wagen drie uur aan de kant laten. Nog 9 anderen moesten het rijbewijs inleveren voor zes uur en zullen een boete tussen de 420 en de 1.260 euro ontvangen. De laatste twee bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Een daarvan zal zich voor de politierechter in Aalst moeten verantwoorden. De andere bestuurder was een buitenlander en kreeg een boete van 1.260 euro voorgesteld. Zolang hij deze niet betaalt, wordt zijn auto in beslag genomen. Tot slot werden ook nog drie bestuurders betrapt op het niet dragen van de veiligheidsgordel. Een bestuurder reed ook rond terwijl hij een rijverbod had openstaan. Zijn auto kan in beslag genomen worden door het parket. (KBD)