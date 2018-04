20.000 euro voor creatief idee voor Kaaien 20 april 2018

De stad Aalst trekt 20.000 euro uit voor een creatief idee voor een tijdelijke invulling van De Kaaien.





"De Kaaien is een projectgebied in Aalst dat momenteel in volle ontwikkeling is", zegt de stad. "Het gebied loopt langs de oevers van de Dender, van aan de Tragelsite in het noorden tot aan het multifunctioneel sportcomplex Schotte in Erembodegem. Om het gebied in de kijker te zetten, lanceert de stad een wedstrijd. Elke inwoner met een creatief idee voor een tijdelijke invulling in het publiek domein van De Kaaien kan deelnemen. "





Heb je een creatief idee voor een tijdelijke invulling, stuur je ontwerp door voor 25 mei en win tot 20.000 euro voor de uitvoering van jouw project. Meer op www.aalst.be.





(RLA)