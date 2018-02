2.500 voor vzw Caspers 27 februari 2018

De nieuwe Aalsterse vrouwenvereniging vzw VEA heeft 2.500 euro ingezameld en schenkt dat meteen weg aan het goede doel. VEA bestaat uit vrouwelijke supporters van Eendracht Aalst. "We zien elkaar tijdens de wedstrijden in het Pierre Cornelisstadion en uit die gesprekken is de wil gegroeid om ons samen in te zetten voor het goede doel. We willen geld inzamelen voor zij die het nodig hebben: mensen met een beperking, kansarme kinderen, dieren in nood en andere hulpbehoevenden", zeggen de dames. De eerste centen - 2.500 euro - schenken ze aan vzw Caspers, een sportclub voor mensen met een beperking.





(RLA)