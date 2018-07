2,1 miljoen euro voor restauratie Sint-Martinuskerk 05 juli 2018

Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) kent een premie van 2.611.724,90 euro toe aan het stadsbestuur van Aalst voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk.





"Tijdens deze zevende fase van de restauratiewerken aan de Sint-Martinuskerk wordt het interieur van de apsis (nisvormige ruimte, red.) opgeknapt. De wanden, vloeren en gewelven worden gerestaureerd, net als enkele glasramen. Een set altaarkleden, altaarschilderijen en het houten meubilair worden geconserveerd en gerestaureerd", aldus Bourgeois (N-VA).





In 2014 is een meerjarige subsidieovereenkomst (2014-2024) gesloten voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk van Aalst. De Vlaamse overheid verstrekt tijdens elf opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen een premie van 17,7 miljoen euro. Elke restauratiefase wordt voorafgegaan door een onderzoeksfase. De kerk blijft tijdens en na de restauratie in gebruik voor erediensten en culturele evenementen. De restauratie van de stenen sacramentstoren van de kerk startte vorig jaar, samen met de restauratie van de gevels, daken en glasramen van de kapellen aan de noord- en oostkant. Nadien volgen onder andere de restauratie van interieurelementen en het orgel in de kerk.





De bouw van de Sint-Martinuskerk startte in 1479, in 1946 is de kerk beschermd als monument. Het gebouw in late Brabantse gotiek bevat een groot aantal kerkschatten waaronder een sacramentstoren uit begin 17de eeuw en de Sint-Rochusschilderijen van Pieter Paul Rubens die beschermd zijn als topstuk van religieuze 17de-eeuwse kunst. (RLA)