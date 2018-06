2.000 supporters kijken van op Keizershalparking 15 juni 2018

Waar? Keizershalparking in Aalst.





Wanneer? Op een groot scherm worden alle wedstrijden van de Rode Duivels uitgezonden. Een uur voor de wedstrijd gaan de deuren open.





Waarom naar daar? Road To Moskou is het grootste event rond het wereldkampioenschap in de regio. Bij goed weer verwachten de organisatoren 2.000 tot 2.500 toeschouwers. Er zijn togen met frisse pinten en foodtrucks. Ook tijdens het vorige WK en EK kwam Aalst hier naar de wedstrijden kijken.





Toegang? Gratis





Prijs van pint of cocktail? 2 euro voor een pint, 10 euro voor een gin-tonic (RLA)