18 straten in Erembodegem en Moorsel volledig vernieuwd tussen 2020-2022 Rutger Lievens

10 april 2019

17u04 1 Aalst Tussen 2020 en 2022 vinden er wegenwerken plaats in een aantal straten in Erembodegem en Moorsel. Daarom starten de komende voorbereidende werken in deze straten.

De komende maanden worden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd om na te gaan waar nog afkoppelingswerken ingepland dienen te worden. “Bij aanleg van gescheiden riolering in de straat zijn bewoners wettelijk verplicht om het hemelwater van hun woning af te koppelen. Zo komt het hemelwater niet meer samen met het afvalwater in de riool terecht”, zegt de stad Aalst. “Het hemelwater dat niet wordt gebruikt wordt bij voorkeur op het eigen perceel in de bodem geïnfiltreerd of als dat niet mogelijk is minstens vertraagd afgevoerd. Door hemelwater af te koppelen draagt men bij tot het ontlasten van onze rioleringen en beken, waardoor het risico op wateroverlast vermindert. De beken worden zo ook minder vervuild.”

Plaatsbezoek

“Bewoners met een woning die in aanmerking komt voor de afkoppeling van het hemelwater zullen gecontacteerd worden door een afkoppelingsdeskundige voor een plaatsbezoek”, zegt de stad. “Deze zal hen bijstaan in de procedure voor de afkoppeling. De stad subsidieert de werken voor het afkoppelen en infiltreren van hemelwater. Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater enkel verplicht als er daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.”

Straten die heraangelegd worden:

Een aantal straten in Moorsel en Erembodegem worden volledig vernieuwd. “In Moorsel zou het onderzoek onder andere in de Waverstraat, Corenteweg, Land Van Aalststraat, Elzenweg, Gudstraat, Kattenbroekstraat, Koning Albertstraat, Bloemenveldstraat, Biesebroekweg, Baaikensveldweg, Rijgerstraat en delen van de Avouéstraat, Beugemstraat en Kortenbosdries uitgevoerd worden”, zegt de stad. “In Erembodegem gaat het onder meer over de Welleweg, Burgemeester De Cocklaan, Kapellekensbaan en het resterend deel van de Rooms-Hofstraat.”