18.500 euro voor vzw Shelter

De Aalsterse vzw Shelter ontvangt van de Foundation BNP Paribas Fortis 18.500 euro. Shelter wil kwetsbare jongeren begeleiden voor ze alleen gaan wonen. "Het armoederisico bij kinderen jonger dan 16 jaar ligt hoger dan dat van de gemiddelde Belg (15,5 % tegenover 17%). Daarom reikt de BNP Paribas Fortis Foundation voor het achtste jaar op rij haar Awards uit aan verenigingen die via educatieve projecten de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kinderen en jongeren in moeilijkheden. De Foundation geeft dit jaar 828.000 euro financiële steun aan 78 projecten en 9 Recht uit het Hart-projecten in heel België", aldus BNP Paribas. "In Oost-Vlaanderen ontvangen zeven verenigingen in totaal 90.000 euro voor de realisatie van zo'n project. In Aalst gaat het om Shelter Aalst voor het project 'Shelter Aalst als veilige thuishaven'. De vzw ontvangt een steun van 18.500 euro", klinkt het. "Shelter Aalst biedt tijdelijk onderdak aan jongeren die genoodzaakt zijn om op eigen benen te staan maar daar nog niet klaar voor zijn. In de opstartfase wil de organisatie het huis verder inrichten, en dit samen met de jongeren. Door ze te stimuleren en te activeren leren ze verantwoordelijkheid te dragen, wat dan weer bijdraagt aan persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling." (RLA)