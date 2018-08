163.000 euro subsidies voor digitaal Burenplatform Rutger Lievens

31 augustus 2018

10u07 0 Aalst Het kabinet van Philippe Muyters (N-VA) geeft een subsidie van 163.000 euro aan de stad Aalst voor de oprichting van een Burenplatform.

"Aalst werkt voor het Burenplatform samen met Dendermonde en Roeselare, omdat deze steden een gelijkaardig plan voorstelden en hierin dus een ideale partner zijn. Op die manier kan het platform in drie steden tegelijk uitgewerkt worden", zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA).

De Vlaamse overheid wil steden en gemeenten die slimme technologie inzetten belonen. "Het Burenplatform is een project van het Aalsterse Zorglab, dat eerder ook al de testwoning voor senioren op de Graanmarkt organiseerde", zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers. “Dat buren bereid zijn elkaar te helpen, lijkt een evidentie. Maar de stad wil een echt netwerk tot stand brengen, zodat àlle mensen hulp van dichtbij kunnen krijgen. Ook al kunnen ze op het eerste gezicht niet onmiddellijk op vrienden, familie of de buurt rekenen.”

Digitaal netwerk

En dus wil Burenplatform de mensen die assistentie nodig hebben én degenen die een handje kunnen toesteken, in kaart brengen. "En vooral: bij elkaar brengen. Meer zelfs: als verschillende buren of mantelzorgers op de hoogte zijn van een bepaald probleem of een hulpvraag, kunnen ze de handen in elkaar steken en de hulp verdelen”, vult Sarah Smeyers aan.

Als je hulp nodig hebt, zou je via het digitale Burenplatform om hulp kunnen vragen aan het netwerk. Zo kunnen hulpverleners, mantelzorgers en bereidwillige buren worden gemobiliseerd. De drie gemeentebesturen zullen regisseur zijn in dit alles.

Vlaanderen geeft Aalst 163.060 euro, de stad zelf betaalt 32.612 euro voor dit project en haalt dat bedrag helemaal uit het bestaande budget van het Zorglab Aalst. Het project loopt 1 jaar.