16 meter hoog touwenparcours aan Schotte THE OUTSIDER ORGANISEERT TEAMBUILDINGS OP EN LANGS DE DENDER RUTGER LIEVENS

27 februari 2018

02u46 0 Aalst The Outsider Aalst opent in het najaar naast sporthal Schotte in Erembodegem een touwenparcours van 16 meter hoog, waar 75 mensen tegelijk op kunnen klimmen. Aan het touwenparcours zal een platform van 21 meter hoog worden gebouwd vanwaar je een 'death jump' kan wagen - een soort bungeejump. Van aan Schotte vertrekken nu al kajaktochten op de Dender.

De begeleiders van The Outsider Aalst waren afgelopen weekend de eerste gasten in jeugdverblijf Schotte. The Outsider was in Aalst om workshops te geven aan begeleiders in spe en om de omgeving te verkennen. "We willen een volwaardig team monitoren uitbouwen in Aalst. Daarvoor zijn we nog altijd op zoek naar mensen uit de streek en dat mogen jonge mensen zijn maar ook jonggepensioneerden met zin voor avontuur. We bieden opleidingen aan in de vorm van workshops", zegt Hendrik Vandermarliere van The Outsider.





Teambuildings

The Outsider organiseert teambuildings en outdoor events in de Ardennen, Vlaamse Ardennen, aan de kust en vanaf nu ook in Aalst. "Mensen in de streek beseffen het niet, maar de Dender is echt een pareltje. Als je aan Schotte de kajak of kano neemt en stroomopwaarts begint te peddelen, dan kom je een prachtige natuur tegen. De kwaliteit van het water is de voorbije tien jaar enorm vooruit gegaan, dus als je in het water belandt kan dat geen kwaad. Het vrachtverkeer op de Dender stopt in Aalst. Vanaf daar begint de pleziervaart, maar we komen weinig bootjes tegen", zegt Vandermarliere.





The Outsider hoopt dat niet alleen scholen en jeugdgroepen uit de Denderstreek, maar ook bedrijven uit Brussel naar Aalst afzakken voor een teambuilding. "Je moet niet helemaal naar de kust of de Ardennen om iets te beleven", klinkt het.





Klimtoren

En er zal meer zijn dan alleen kajakvaarten op de Dender. "De oude fabrieksschouw van Schotte doet dienst als klimtoren. We organiseren Highland Games en Arrow Tag - schieten met pijl en boog. Op de Dender doen we vlottentochten en rechtopstaand peddelen", zegt The Outsider. Het meest opvallende zal het hoge touwenparcours zijn dat naast Schotte op het stuk grond van 2,5 hectare zal verrijzen op het nu nog braakliggende terrein tussen Erembodegemstraat en de Dender. "Het touwenparcours is 16 meter hoog, beschikt over 45 verschillende touwen en je kan er met 75 mensen tegelijk op. Aan de touwenpiste komt een toren van 21 meter hoog van waar we 'death jumps' zullen organiseren, de miniversie van bungee jump. Het touwenparcours willen we in het najaar van 2018 realiseren", zegt Vandermarliere.





The Outsider heeft van het SportAG een concessie van 27 jaar gekregen om activiteiten te organiseren op de buitenterreinen van Schotte. Meer info op www.outsider.be.