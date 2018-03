16 bestuurders onder invloed 12 maart 2018

02u34 0

De politie van Aalst heeft vrijdagnacht op acht plaatsen controles uitgevoerd op het gebruik van alcohol in het verkeer. In totaal werden 435 bestuurders onderworpen aan een test. Hiervan hadden er 16 of 3,7% te veel gedronken. Drie chauffeurs zagen hun rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen. Daarnaast betrapte de politie ook nog twee bestuurders die zonder rijbewijs reden. Een van deze twee voertuigen was bovendien ook niet verzekerd of ingeschreven. (KBD)