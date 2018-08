153 handtekeningen tegen 'knip' aan carnavalshallen Rutger Lievens

18u05 0 Aalst Katrien Roelandt was maandagmiddag in het stadhuis van Aalst om er een petitie met 153 handtekeningen af te geven tegen de nieuwe verkeerssituatie aan de carnavalshallen.

Vanaf 31 augustus verandert de situatie aan de carnavalshallen, spoorwegbrug en Tramstraat. "Uit een studie blijkt dat de Leirekensroute een opwaardering verdient. Om de fietsveiligheid te verzekeren willen we de fietsers die via de Leirekensroute en de carnavalshallen Aalst binnenrijden een veilige oversteek geven. Daarom wordt de Tramstraat verkeers- en parkeervrij en wordt ze een fietsstraat", zegt Dylan Casaer (Lijst A), schepen van Mobiliteit.

Het plan valt niet in goede aarde bij de buurtbewoners van de carnavalshallen, en de handelaren van de Varkensmarkt en Molendries. Het autoverkeer zal voortaan van de carnavalshallen naar de parking op het Hoveniersplein en zo naar de Hoveniersstraat moeten. "Dat betekent veel minder auto's die zullen passeren aan de Molendries en Varkensmarkt", zegt Katrien Roelandt, een buurtbewoonster. "De bewoners van deze buurt zijn niet te spreken over de plannen. Er wordt geen rekening gehouden met de bewoners die makkelijk naar hun werk kunnen rijden door de Tramstraat maar nu heel Aalst moeten rondrijden. Er is ook veel te weinig gecommuniceerd", zegt ze. De petitie krijgt veel steun, 153 handtekeningen.

"Die handtekeningen zijn niet allemaal van mensen uit de directe omgeving, maar goed er zal deze week nog extra overleg zijn met de betrokkenen uit de buurt", antwoordde Dylan Casaer (Lijst A). "Het is een maatregel die heel veel fietsers ten goede zal komen."