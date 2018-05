150 nieuwe geveltuintjes 26 mei 2018

Aalst bindt de strijd aan tegen de klimaatopwarming en wil meer groen in de stad door geveltuintjes te realiseren. "In totaal zullen 150 tuintjes worden aangeplant in samenwerking met SWP De Loods en Groep INTRO", zegt de stad. "In 2017 organiseerde de dienst Milieu en Natuur in samenwerking met Aalst Boomt en In Bloom een wedstrijd rond gevelgroen waarbij drie deelnemers een ontwerp van een geveltuin en de volledige uitvoering ervan konden winnen. Door de grote interesse werd beslist om in 2018 een nieuw geveltuinproject op te starten, maar dan grootschaliger."





Geveltuinen maken de straat mooier, brengen meer natuur in de stad en zijn goed voor de luchtkwaliteit. In de zomer koelen planten de stad af en helpen zo mee het hitte-eilandeffect aan te pakken. Daarnaast produceren de planten zuurstof en filteren ze fijn stof. Gevelplanten beschermen ook de woning tegen weer, wind en hitte en isoleren zo de woning. In het kader van het klimaatplan en meer specifiek klimaatadaptatie, is het van belang dat de aanleg van geveltuinen in onze stad wordt gestimuleerd. "Het project 'Aalst Klimt Op' gaat voor volledige ontzorging. We merken dat veel inwoners niet weten hoe ze aan zo'n geveltuin moeten beginnen. De wil is er, maar de deskundigheid ontbreekt en daar wil de stad haar steentje bijdragen. Het enige wat je moet doen is nagaan of je aan alle voorwaarden voldoet, jouw favoriete klimplant kiezen en je inschrijven." Meer op www.aalst.be. (RLA)