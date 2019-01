15 bestuurders betrapt onder invloed van alcohol tijdens ‘weekend zonder alcohol’ Koen Baten

14 januari 2019

De politie heeft tijdens de nacht van 12 januari op 13 januari 15 bestuurders betrapt onder invloed van alcohol. De controles waren nochtans massaal aangekondigd. Een bestuurder legde ook een positieve drugtest af. Het hoogste gehalte gemeten was 2,5 promille.

Bij de controle in Aalst werd op twee locaties gewerkt en werden er 622 pre-testen opgelegd. Bij veertig bestuurders werd alcohol gedetecteerd en werden aan de kant gezet voor een grondiger onderzoek. Daarvan waren er 15 bestuurders die effectief te veel gedronken hadden.

Twaalf bestuurders kregen een rijverbod van drie uur en 179 euro boete. Een bestuurder kreeg een rijverbod van zes uur en krijgt later nog een fikse boete. Twee bestuurders mochten hun rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren en zullen zich later ook bij de politierechter moeten verantwoorden.

Er werden ook vijf drugstesten afgenomen. Een jonge bestuurder testte positief en mocht zijn rijbewijs meteen 15 dagen afgeven.

De politie kon ook nog enkele andere overtredingen vaststellen. Twee bestuurders waren geen dragen van het rijbewijs en waren niet in het bezit van een geldig verzekeringsdocument, zij kregen een waarschuwing. Een buitenlandse bestuurder had een vervallen keuringsbewijs en was geen dragen van zijn rijbewijs. Het voertuig werd geklemd. Een bestuurder werd ook betrapt met een keuringsbewijs ‘verboden tot het verkeer’. Verder kon de politie ook nog een bestuurder onderscheppen die een verval van het recht tot sturen had.

Tot slot werden ook nog twee fietsers opgeschreven omdat ze geen fietsverlichting hadden.