14 rijbewijzen ingetrokken bij alcoholcontrole 26 februari 2018

De politie van Aalst heeft in de nacht zaterdag op zondag een grote alcoholcontrole gehouden, waarbij op twaalf locaties gecontroleerd werd. Bij de eerste controlepost werden 275 bestuurders gecontroleerd. Tien bestuurders moesten een extra ademtest afleggen. Daarbij bleken er acht bestuurders iets te diep in het glas gekeken te hebben. Er werden vier onmiddellijke inningen opgesteld, een bestuurder mocht drie uur niet meer rijden. De drie andere bestuurders moesten hun rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Daarnaast kreeg er ook nog een bestuurder een waarschuwing omdat de keuringsdatum overschreden was. Bij de tweede controle werden 114 bestuurders gecontroleerd, zes hiervan moesten een bijkomende test afleggen. Twee personen moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uur, nog twee andere verloren hun rijbewijs voor zes uur. Er werden ook nog twee rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen. Het rijbewijs van een bestuurder werd ook ingetrokken voor 15 dagen omdat hij symptomen toonde van gebruik van verdovende middelen. (KBD)