130 euro voor carnavalesk bierkaartje

Verzamelaar Tom Huybrechts haalt voor ons zijn verzameling carnavaleske bierkaartjes uit de kast. "Deze bierkaartjes dateren uit het begin van de jaren 60 en zijn dus bijna zestig jaar oud. Ze zijn uitgegeven door de Aalsterse brouwerijen Zeeberg, De Blieck en De Gheest, ter ere van carnaval. Als verzamelaar let je op de kleuren en achtergronden en je verzamelt en ruilt tot je ze allemaal hebt", zegt Tom. Voor een Aalsterse verzamelaar die geïnteresseerd is in alles van carnaval, zijn dit gegeerde stukjes karton. "Oude bierkaarten moet je zoeken op ruilbeurzen of je ruilt ze met andere verzamelaars. Ruilen vind ik veel leuker dan iets verkopen. De meeste heb ik gevonden op ruilbeurzen, sommige zelfs op beurzen in de Kempen. De laatste jaren vond ik ze vooral op eBay."





Het zeldzaamste bierkaartje is naar schatting 130 euro waard.