120 werknemers even geëvacueerd na brand in keuken Koen Baten

28 maart 2019

09u30 0

Bij P2Solotions op de Groeneweg in Erembodegem hebben donderdagochtend een 120-tal werknemers het gebouw even moeten verlaten nadat er brand in de keuken van het bedrijf was ontstaan. “De kok slaagde er nog vrij snel in om een branddeken op het vuur te gooien”, aldus officier Gilles Lacante. “Wij hebben de rest van de bluswerken voor onze rekening genomen. Doordat er wel wat rookontwikkeling was ontstaan in het gebouw, werd iedereen even naar buiten gebracht”, klinkt het.

De evacuatie verliep zonder problemen. De brand was ook snel onder controle. “Nadien deden wij nazicht doorheen het hele gebouw. Sommige ruimtes waren niet eenvoudig te bereiken, maar we wilden niets uitsluiten”, aldus Lacante. Bij de brand raakte niemand gewond. Het gebouw werd grondig verlucht.