120 man aan het werk om Utopia tegen 21 juni af te krijgen 19 januari 2018

02u54 0 Aalst Utopia, het nieuwe gebouw voor de Aalsterse bibliotheek en Academie voor Muziek, Woord en Dans, opent de deuren op 21 juni. De deadline zal niet gehaald worden zonder slag of stoot: op dit moment werken dagelijks 120 mensen aan de afwerking.

Eind maart 2017 werd de eerste steen gelegd van Utopia en ging een tijdscapsule de grond in op de Utopia-site. Nu is het einde van de bouw in zicht. En zeggen dat de eerste plannen voor Utopia er pas zijn gekomen bij het aantreden van schepen Karim Van Overmeire (N-VA) in 2013. "Het gaat zeer snel. Zeker voor een publiek-privaat project. Dagelijks werken nu 100 à 120 mensen in Utopia om het op tijd klaar te krijgen. De technieken zijn complex. Utopia krijgt zonnepanelen, balansventilatie en is energieneutraal", zegt Kyo De Fraeye van aannemer Van Roey. "Soms hebben we dag en nacht doorgewerkt."





Gisteren werd gestart met het wegnemen van de stellingen en zeildoeken aan de kant van de Graanmarkt. Het gerenoveerde kopgebouw uit 1886 kwam tevoorschijn. "De gevelstenen zijn een voor een hersteld, bestraald met vulkanisch gesteente en hervoegd", zegt De Fraeye.





"In het historische gebouw zullen 17 instrumentenlokalen, de kantoren van de bib en de academie en lokalen voor Woord en Podiumkunsten komen", zegt schepen van Bibliotheek Van Overmeire. "Men is volop aan het schilderen en de eerste boekenkasten staan er."





Het Utopiaplein is klaar op 13 april. Tegen 21 juni is ook de stalling voor 90 fietsen klaar in een aanpalend deel van de Pupillen-site", zegt Van Overmeire. (RLA)