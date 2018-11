12-jarige Warre springt in stedelijk zwembad om voor Studio Brussel Nirvana-hoes na te maken Rutger Lievens

27 november 2018

10u42 0 Aalst De 12-jarige Warre uit Aalst stemde voor drie nummers van Nirvana in De Tijdloze van Studio Brussel. De radiozender nodigde Warre prompt uit om de legendarische hoes van het album Nevermind na te maken.

“Warre, jij bent een megafan van Nirvana. Want vertel eens, op welke nummers heb jij gestemd?”, vroeg Roos Van Acker maandagochtend aan Warre via de telefoon. “Op drie staat Come As You are, op twee Lithium en op een Smells Like Teen Spirit”, vertelde Warre. Alle drie zijn liedjes komen dus van het Nirvana-album Nevermind. Dus besloten ze bij Studio Brussel om naar het stedelijk zwembad van Aalst te trekken om de legendarische hoes van Nevermind, met de naakte baby in een zwembad en een dollarbriefje, na te maken. Maar dan met Warre in de rol van baby.

