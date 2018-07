11 juli-vuurwerk afgelast door droogte 11 juli 2018

02u35 0

11 juli-vuurwerk is afgelast in Aalst door de aanhoudende droogte. "De voorbije dagen is er heel wat overleg geweest tussen de zonecommandanten omtrent de vraag of het nog verantwoord is om vuurwerken te laten doorgaan met de huidige droogte. De algemene teneur in Vlaanderen is om naast een verbod op kampvuren ook het organiseren van vuurwerken te verbieden", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Vuurwerk zorgt voor een niet gering brandrisico. We zijn de laatste week trouwens al meermaals moeten tussenkomen voor branden van gewassen en bermen."





Zonecommandant Wim Van Biesen voegt eraan toe: "De geringe regenval die voorspeld is voor vanavond (0.8 mm) en morgen (0.5 mm) zal een te verwaarlozen effect hebben op de toestand van gewassen en bodem. Het brandgevaar zal hierdoor dan ook niet of nauwelijks verminderen." Het vuurwerk was gepland om 23.15 uur en wordt niet vervangen door iets anders. Alle andere activiteiten ter gelegenheid van 11 juli, zoals de dj-set met 111 Vlaamse Klassiekers van Sven Ornelis op de Grote Markt, gaan gewoon door. (RLA)