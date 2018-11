100 SMI-leerlingen stapten van Fort van Breendonk naar Vredeplein Rutger Lievens

18 november 2018

100 leerlingen van het Aalsterse Sint-Maarteninstituut gingen te voet van het Fort van Breendonk naar het Vredeplein in Aalst. Daarmee willen ze op hun manier het einde van Wereldoorlog I herdenken.

De tocht vertrok zondagochtend in Breendonk. “Met deze tocht van meer dan 40 kilometer willen we het einde van de Groote Oorlog herdenken én een sterke vredesboodschap uitdragen”, zegt Peter Dossche van het SMI van Aalst. Schepen van onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA) verwelkomde de groep op het Vredeplein. “Ook na honderd jaar zien we dat de oorlog in de verschillende landen nog altijd op een verschillende manier herdacht wordt: in Engeland bijvoorbeeld helemaal anders dan bij ons. Daar gaat het om de Britse gesneuvelden, in Vlaanderen is er een meer algemene vredesboodschap. Deze school geeft het goede voorbeeld door op deze manier aandacht te schenken aan ons verleden, aan oorlog en vrede”, zei hij.