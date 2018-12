100 mensen meer op Kerstdiner: Kerst in de Stad trakteert 287 Aalstenaars die het minder breed hebben op viergangenmenu Rutger Lievens

25 december 2018

17u01 2 Aalst De vrijwilligers van Kerst in de Stad hebben 287 Aalstenaars die het minder breed hebben een viergangenmenu geserveerd. Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar. In de schoolgebouwen van De Horizon waren optredens en werden cadeautjes aan de kinderen uitgedeeld.

Vorig jaar genoten zo’n 200 Aalstenaars van een gratis Kerstdiner in De Horizon, dit jaar waren het er bijna 100 meer. “We hebben iets meer publiciteit gemaakt. Het organisatiecomité is vernieuwd en er zijn veel nieuwe ideeën”, zegt Christel De Vriendt. Zij vormt met Bart Segers, Katrien Baeten, Jo Saeys en Helga Pellarin de vaste kern van het organisatiecomité van Kerst in de Stad. “Vorig jaar was een overgangsjaar, we waren op zoek naar mensen die het in handen wilden nemen. Twee jaar geleden werd dat hier nog allemaal grotendeels van op mijn kabinet georganiseerd. Ik ben blij dat zoveel vrijwilligers er zich nu achter zetten”, zegt Sarah Smeyers (N-VA), voorzitster van het OCMW.

Vrachtwagen vol speelgoed

Er kwamen spontane initiatieven om Kerst in de Stad te ondersteunen. “Zo leverde het bedrijf Techdata een vrachtwagen vol speelgoed voor de kansarme kinderen. Op het feest ligt er ook info over de vacatures bij Techdata, misschien vindt hier zo iemand de job van zijn leven. Schoenen- en kledingzaak Anna Pops zamelde ook speelgoed in”, aldus de organisatoren.

Het kerstfeest werd vroeger georganiseerd door Kamiel Sergant, de voorbije jaren werd het voortgezet door Kerst in de Stad. Waarom dit zo belangrijk is? “Heel veel mensen zitten alleen. Dat er elk jaar zoveel mensen hier kerstfeest komen vieren, toont dat het een goed initiatief is. Het is een feest waar je zowel de autochtonen als katholieke allochtonen samen ziet. Ook mooi hoe al die vrijwilligers er vandaag willen bijzijn op het kerstfeest”, zegt Sarah Smeyers (N-VA)

“Echt genieten”

Gustaaf Wenes (83) wou er per se bij zijn op het kerstfeest. “Negen jaar geleden is mijn vrouw overleden. Anders zou ik Kerst op mijn eentje vieren, maar dit is toch veel leuker. Thuiszitten, dat is niks voor mij. Ik ga ook graag iets eten in ontmoetingshuis De Brug in Aalst, waar je een lekkere maaltijd hebt voor 4 euro. Dit Kerstdiner sla ik niet af”, zegt hij.

Nancy van de Steen is mama van de vierjarige tweeling Sennah en Noah. “Mijn dochters hebben een spierziekte en het is niet eenvoudig. Het kerstfeest van Kerst in de Stad is voor ons echt genieten. Het eten is echt heel lekker en de kindjes zijn superblij want ze krijgen cadeautjes”, zegt Nancy.