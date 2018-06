100 deelfietsen met slimme technologie STAD LANCEERT MOBIT-APP MET 14 PARKEERZONES RUTGER LIEVENS

21 juni 2018

02u42 0 Aalst Op 14 parkeerzones in Aalst staan er vanaf nu 100 deelfietsen van het bedrijf Mobit. De stad lanceert het nieuwe fietsdeelsysteem om het gebruik van de fiets in de stad te stimuleren. Om de fietsen te gebruiken maak je gebruik van de Mobit-app. Elke fiets in Aalst vind je terug op de digitale kaart. Wanneer je de QR-code op de fiets met de app scant, springt het slot open en begint de rit te lopen.

Aalst heeft eindelijk een fietsdeelsysteem en nam daarvoor Mobit onder de arm. Het fietsdeelsysteem van Mobit werkt niet met een vaste parkeerinfrastructuur voor fietsen. De app van Mobit weet waar alle fietsen zich bevinden en wie er mee rijdt.





"In de Mobit-app vind je 14 verschillende parkeerzones", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). "Het Mobit-deelsysteem maakt gebruik van parkeerzones via 'geofencing'. Dit zijn locaties die virtueel afgebakend zijn door middel van gps. Ter plaatse herken je ze aan de aanwezigheid van een infokoker."





De zones bevinden zich op strategisch gekozen plaatsen zoals het station van Aalst, OLV- ziekenhuis, ASZ, Parking Keizershallen, Grote Markt, Vredeplein, Kanunnik Colinetstraat, Houtmarkt, Werfplein, Graanmarkt, Frans Blanckaertdreef, Schotte en het stedelijk zwembad. Gebruikers kunnen fietsen ontlenen in één van deze Mobit-parkeerzones en vervolgens stallen in dezelfde of een andere parkeerzone. Een rit kort pauzeren kan op elke locatie. "Maar een beetje jammer dat er zich geen enkele parkeerzone in de deelgemeentes bevindt", merkte gemeenteraadslid en gedeputeerde Eddy Couckuyt (CD&V) op.





Bonusfiets

Doordat de fietsen makkelijk traceerbaar zijn, is het moeilijk ze te stelen. Als een gebruiker de fiets buiten een parkeerzone parkeert, weet Mobit welke gebruiker dit heeft gedaan.





"Stel dat een fiets een heel eind van een parkeerzone staat, dan maken we daar een bonusfiets van. Voor de gebruiker die hem gaat halen en parkeert op een parkeerzone is die rit gratis. Zo hopen we dat het systeem zelfregulerend werkt", zegt Bernard De Groote van Mobit.





"Wie gebruik wil maken van een Mobit-deelfiets, downloadt de Mobit-app via www.mobit.eu en registreert zich eerst via de app", legt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) uit. "Van zodra je de waarborg betaald hebt en je een bedrag hebt opgeladen kan je meteen de fiets op. Via de app kun je de dichtstbijzijnde fiets vinden en openen. Wanneer je de QR-code op de fiets met de app scant, springt het slot open en begint de rit te lopen. De fiets parkeer je na gebruik op een Mobit-parkeerlocatie", zegt hij.





Een ritje kost 0,45 euro voor de eerste 20 minuten, vervolgens 0,45 euro per schijf van 20 minuten. Een dagpas kost 3 euro. Elke inwoner die zich de eerste maand registreert, betaalt slechts 29 euro in plaats van 49 euro waarborg. Daarenboven krijgt elke Aalstenaar die zich registreert tot en met 31 augustus ook nog een fietstegoed van 5 euro.