10% van de ‘vaste’ carnavalsgroepen stopte sinds invoering numerus clausus Rutger Lievens

20 november 2018

15u07 0 Aalst 8 van de 80 vaste carnavalsgroepen die er in 2017 wel nog bij waren, zullen in de Aalsterse carnavalsstoet van 2019 niet meer te zien zijn. Een daling van 10% dus, die volgens de carnavalisten te wijten is aan reglementitis in de stoet, te hoge financiële druk en te weinig plaats in de carnavalshallen voor alle groepen.

De carnavalsstoet van Aalst wordt gevormd door een 4000-tal carnavalisten. Die zitten ofwel bij een van de bijna 200 kleinere losse groepen of bij een van de 72 ‘vaste’ carnavalsgroepen. Sinds het carnaval van 2017 worden er geen nieuwe carnavalsgroepen meer toegelaten, ook niet als er een groep stopt.

Welke losse groepen er mee ophielden, dat is moeilijk te zeggen, maar bij de vaste groepen is het overzicht duidelijker: Bekanst Op De Bolje, De Smauk Es Ter Af, Schiefgoddeweg, De Sjattrellen, Wadesdavoriet, De Masjongskes, Wel Bestedj en recent stopten ook de Denjer Enjeren ermee. Dat betekent dat 10% van de AKV’s, 8 op de 80 groepen die in 2017 wel nog te zien waren, er volgend jaar niet meer bij zijn.

“Carnaval commercialiseert”

AKV Wadesdavoriet stopte er een jaar geleden mee en denkt te weten waarom er zoveel groepen zijn die het moeilijk hebben om aan genoeg geld en vrijwilligers te geraken. “Een ding is wel een feit en kan men niet meer ontkennen. Als je ziet hoe carnaval nu evolueert, moderniseert en vooral commercialiseert zullen we niet de laatste groep zijn die de handdoek in de ring werpt”, zegt AKV Wadesdavoriet. “Als we dat ‘moderne’ carnavalsbeestje niet temperen, blijven binnen dit en een aantal jaar enkel de grote, sterke groepen over.”

Volgens de carnavalisten zijn er te veel regeltjes. “Mensen werken maanden lang gratis en voor niets, steken er uit eigen zak ook soms te veel in. Ze doen dit allemaal uit passie voor het carnaval. Iets wat de normaalste zaak is in het Aalsterse. Maar dan komen de regels: niet drinken in de stoet, niet roken, niets doen dat niet mooi oogt voor de toeschouwers. Door regels te overtreden kan al je vrijetijdswerk zwaar bestraft worden”, zegt Wadesdavoriet. De groep pleit ervoor om de groepen extra te betalen om er iets formidabel van te maken.

“Jonge mensen, sluit aan bij bestaande groepen”

Een van de andere problemen is een tekort aan vrijwilligers. “Wij van de adviesraad Feestcomité en stad Aalst, organiseren de stoet en bepalen niet hoe diep je de portemonnee ledigt of hoe groot een budget is”, zegt Dirk Verleysen, voorzitter van het Feestcomité. “We beseffen als inrichter heel goed dat het vijf voor twaalf is, net daarom de numerus clausus. Een tip voor jonge inventieve krachten: sluit aan bij bestaande AKV’s en OLG’s, want vele handen maken het werk lichter en spijzen de kas van de groep. De kwaliteit/niveau in de stoet is heel hoog en kost veel geld. Doch humor en interactie met het publiek kost niets. Iets om over na te denken.”

In 2019 zal de numerus Clausus gehandhaafd blijven. In 2020 zal de stoet opgevuld worden tot 75 vaste groepen en 189 losse groepen, geeft de voorzitter van het Feestcomité nog mee.