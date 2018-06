10.000 euro gestolen bij bakkerij Verleysen 13 juni 2018

02u26 0 Aalst Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken bij bakkerij Verleysen in de Hekkestraat in Hofstade. De inbraak werd gefilmd, maar toch konden de daders meer dan 10.000 euro buitmaken.

"De kluis hebben we kort na de inbraak teruggevonden even verderop. Volledig opengebroken en met al het geld er uit", aldus Alain Verleysen. De inbraak werd gefilmd, zowel langs buiten als langs binnen, maar van de daders is er op dit moment nog altijd geen spoor. De drie mannen verschaften zich toegang langs achter en sloegen de deur in met een bijl en een zware voorhamer. Ze doorzochten het hele gebouw en kwamen uiteindelijk uit bij de kluis. Die namen ze mee naar buiten en braken ze open. Daarna konden ze vluchten met een vluchtwagen. "Ze moeten heel goed voorbereid geweest zijn, want ze hadden zelfs aan de overkant van de straat een gat gemaakt in de omheining mocht er iemand plots langskomen", zegt Alain. "Het is de eerste keer dat er zo een geldsom gestolen wordt bij ons. In het verleden hebben ze wel al eens de broodautomaten meerdere keren leeggehaald. De dader werd toen gevonden, maar het geld zagen we niet terug."





De politie kwam ook ter plaatse om een sporenonderzoek te doen. "Of we deze keer iets van het geld terugzien, betwijfel ik. Ik denk dat we van het probleem van inbraken alleen afraken als er geen cash geld meer is." (KBD/RLA)